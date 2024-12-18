Эзотерик Королева предрекла Алсу новое замужество

Красотка всегда восхищала поклонников

Эзотерик Майя Королева предположила, что популярная российская исполнительница Алсу в будущем вновь выйдет замуж. По мнению эксперта по тонким материям, следующий брак звезды станет для нее источником счастья и гармонии. Она уверена, что новый супруг будет надежным партнером, который постарается построить крепкую и стабильную семью.



Стоит напомнить, что в конце мая этого года любимица публики объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Их союз длился 17 лет, за которые у пары родились трое детей. Однако, несмотря на долгие годы совместной жизни, отношения не выдержали испытаний. По слухам, причиной разрыва стали измены мужа, сплетни о которых часто появлялись в прессе.

Медиум подчеркнула, что будущее девушки обещает быть светлым. По ее словам, новый этап жизни певицы принесет ей больше внутреннего спокойствия и радости.

Развод с Абрамовым вызвал большой резонанс, так как пара считалась одной из самых устойчивых в мире российского шоу-бизнеса. Однако знаменитость сохраняет оптимизм и продолжает уделять внимание детям и своей карьере. Поклонники верят, что певицу впереди ждут лучшие времена.

К слову, недавно Алсу не смогла сдержать эмоции после появления фото бывшего мужа в объятиях подруги.