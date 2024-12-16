Бывшего мужа Алсу сфотографировали в объятиях ее подруги

Развод знаменитостей получился очень скандальным

После расставания с популярной российской певицей Алсу известный предприниматель Ян Абрамов стал одной из самых обсуждаемых фигур в светской хронике. Бизнесмен, которого в звездной тусовке называют завидным холостяком, оказался в центре внимания не только журналистов, но и женщин, стремящихся познакомиться с ним. По данным инсайдеров, к адвокату богатого мужчины уже обращались девушки с просьбами организовать встречу с бизнесменом.

Тем временем, о личной жизни Яна появились новые слухи. Его заметили в компании Яны Юханановой – близкой подруги Алсу, которая также руководит ателье певицы. Корреспонденты "Комсомольской правды" сфотографировали момент, когда предприниматель крепко обнимал красивую девушку, что вызвало волну обсуждений в прессе.

Напомним, в конце мая певица подала на развод с предпринимателем, их брак просуществовал 17 лет. За это время у пары родились трое детей: Сафина, которой сейчас 18 лет, Микелла, 16 лет, и младший сын Рафаэль, которому 8 лет. Причиной разрыва, по слухам, стали измены любвеобильного мужчины.

Расставание этой звездной пары стало одним из самых обсуждаемых событий года, и теперь каждый шаг холостого мужчины вызывает новые предположения и слухи.

К слову, ранее Алсу рассказала о главных традициях празднования Нового года.