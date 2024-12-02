Алсу решила оставить фамилию Абрамова после развода

Девушке сложно расставаться с привычным

Знаменитая российская исполнительница Алсу, которая в этом году пережила скандальный развод с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщила, что приняла решение сохранить его фамилию.

Несмотря на слухи о постоянных изменах бывшего возлюбленного и непростой процесс раздела совместно нажитых богатств, артистка решила пойти на такой шаг и заявила, что делает это ради своих детей.

Надо полагать, главной целью мудрой женщины является поддержание стабильности в жизни дочерей и сына. Они носят фамилию отца, и артистка не хочет создавать для них дополнительных трудностей.

Семейный конфликт, ставший достоянием общественности, вызвал широкий резонанс. Однако певица старается избегать публичных комментариев о причинах разрыва (хотя нередко намекает на неверность бывшего), предпочитая сосредоточиться на личной жизни и воспитании детей.

Сейчас Алсу продолжает свою творческую деятельность и хорошеет день ото дня.