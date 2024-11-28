Алсу рассказала о комплексе из-за ушей

Алсу испытывает стыд из-за одной части своего тела
Алсу. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Девушка откровенно сообщила о деликатной проблеме

Алсу, одна из самых ярких и красивых артисток российского шоу-бизнеса, поделилась подробностями о том, что ее волнует в собственной внешности. Несмотря на любовь публики, певица призналась, что у нее есть деликатный комплекс – одна часть тела заставляет красотку стыдиться. Несовершенство своей внешности девушка видит в форме ушей.

Артистка заявила, что считает себя лопоухой, и именно поэтому она избегает гладких "зализанных" причесок, которые подчеркивают эту особенность. По ее мнению, такие укладки делают уши более заметными, что вызывает у звезды дискомфорт.

Алсу. Фото: YouTube / @RocketMAG

Помимо этого, певица откровенно рассказала, что не против эстетических процедур. Она призналась, что уже прибегает к инъекциям ботокса, чтобы поддерживать свежий вид. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру". Знаменитость также добавила, что размышляет о подтяжке лица, хотя пока считает, что для этого еще не настал подходящий момент.

Сейчас 41-летняя артистка, по мнению поклонников, выглядит великолепно, девушка по-настоящему расцвела после развода с предпринимателем Яном Абрамовым.

Любопытно, что совсем недавно Алсу заявила, что готова побриться налысо.

Источник: YouTube-шоу "Черное/Белое" ✓ Надежный источник
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