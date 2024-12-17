Алсу прокомментировала появление фото бывшего мужа в объятиях ее подруги

Алсу не сдержала эмоции после появления фото бывшего мужа в объятиях ее подруги
Алсу. Фото: соцсети
Личная жизнь звезды остается в центре внимания

Знаменитая российская исполнительница Алсу эмоционально прокомментировала сообщения в СМИ, в которых утверждалось о якобы романтических отношениях бывшего мужа Яна Абрамова с ее близкой подругой и бизнес-партнером Яной Юхановой.

Артистка не смогла сдержать раздражение и назвала подобные публикации лживыми и заказными, подчеркнув, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Поводом для слухов стала фотография, на которой мужчина запечатлен в компании подружки певицы во время прогулки. СМИ утверждали, что снимок свежий и был сделан в Дубае. Это вызвало бурную реакцию в медийном пространстве и спровоцировало волну обсуждений.

"Приходится опровергать очередные лживые заказные статьи. Кто их заказывает, вы, наверное, догадываетесь", – отрезала звезда.

Сама Юханова тоже оперативно отреагировала на ситуацию, назвав сообщения о романе сфабрикованными. Она подчеркнула, что Алсу остается для нее близкой подругой, а сама история является результатом заказной кампании. Девушка уточнила, что на фото действительно изображена она вместе с бывшим певицы, но снимок был сделан много лет назад во время совместного семейного отдыха.

В подтверждение своих слов она опубликовала старую фотографию, сделанную в Объединенных Арабских Эмиратах, на которой была одета точно так же, как и на снимке с Абрамовым. Этот шаг, уверена жертва прессы, должен окончательно опровергнуть слухи.

Таким образом, обе стороны единогласно назвали распространенные в прессе слухи ложными, отметив, что подобные публикации направлены на создание искусственных скандалов и привлечение внимания за счет чужой личной жизни.

К слову, ранее Лолита прошлась по личной жизни Алсу.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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