Обманувшим Долину мошенником оказался криминальный авторитет

Скандальную ситуацию продолжают обсуждать

Правоохранители задержали нового подозреваемого по делу о мошенничестве, в результате которого известная певица Лариса Долина лишилась элитной квартиры. Им оказался 27-летний уроженец Йошкар-Олы Артур Каменецкий, известный в криминальных кругах под необычной кличкой Очкарик. Его задержала полиция Казани. Как выяснилось, мужчина играл ключевую роль в преступной схеме, выступая в роли координатора.

Подозреваемый не только давал указания остальным членам группы, но и лично контролировал реализацию мошеннического плана. Каменецкий связан с известной в Татарстане преступной группировкой "Перваки", которая давно находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. На его счету многочисленные судимости за разбой, грабеж и вымогательства.

История началась с того, что Долину путем различных манипуляций убедили продать элитную недвижимость. В результате аферы она лишилась более 200 миллионов рублей.

Сама Лариса Долина пока не комментирует развитие событий. Известно, что она сотрудничает с правоохранительными органами и надеется, что справедливость восторжествует.

Мошенничество такого масштаба стало резонансным делом, привлекшим внимание не только общественности, но и властей. Особенно после того, как именитая певица записала слезное обращение, в котором призналась, что стала жертвой мошенников. Следствие продолжается.