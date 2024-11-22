Обманувшим Долину мошенником оказался криминальный авторитет

Член ОПГ с необычной кличкой: кто влез в жизнь Долиной и заставил ее страдать
Лариса Долина. Фото: Диана Анкудинова. www.youtube.com/wikimedia.org
Скандальную ситуацию продолжают обсуждать

Правоохранители задержали нового подозреваемого по делу о мошенничестве, в результате которого известная певица Лариса Долина лишилась элитной квартиры. Им оказался 27-летний уроженец Йошкар-Олы Артур Каменецкий, известный в криминальных кругах под необычной кличкой Очкарик. Его задержала полиция Казани. Как выяснилось, мужчина играл ключевую роль в преступной схеме, выступая в роли координатора.

Подозреваемый не только давал указания остальным членам группы, но и лично контролировал реализацию мошеннического плана. Каменецкий связан с известной в Татарстане преступной группировкой "Перваки", которая давно находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. На его счету многочисленные судимости за разбой, грабеж и вымогательства.

История началась с того, что Долину путем различных манипуляций убедили продать элитную недвижимость. В результате аферы она лишилась более 200 миллионов рублей.

Сама Лариса Долина пока не комментирует развитие событий. Известно, что она сотрудничает с правоохранительными органами и надеется, что справедливость восторжествует.

Мошенничество такого масштаба стало резонансным делом, привлекшим внимание не только общественности, но и властей. Особенно после того, как именитая певица записала слезное обращение, в котором призналась, что стала жертвой мошенников. Следствие продолжается.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

Кто будет раздавать карты за столом переговоров по Украине, раскрыли в Европе

Ситуация резко изменилась

Бомбежка ракетами по России: раскрыт истинный мотив США с ATACMS

Вашингтонская администрация хитрит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей