Хирург рассказал о пластических операциях Долиной

Специалист посоветовал звезде снова лечь под нож хирурга

В последнее время Лариса Долина сильно помолодела. Знаменитость стала выглядеть более свежей, она постройнела и до сих пор поддерживает отличную форму для своих 69 лет. Хирург Денис Агапов рассказал, к каким процедурам и операциям могла прибегнуть знаменитость для такого эффекта.

По его словам, первые операции Долиной действительно дали отличный результат. На них она, по предварительным оценкам, потратила около 5 млн рублей. Однако весь этот результат будет лишь временным, поскольку с возрастом изменения не останавливаются даже если справиться с ними помогает самый опытный доктор.

Хирург отметил, что певице не сделали эндоскопию средней трети лица, поэтому сейчас носогубные складки рта, подбородочные складки на фотографиях без обработки выглядят характерно для ее возраста.

"Отсутствие какой-либо достойной наполненности тканей лицевой маски приводит к тому, что явление возрастной атрофии мелкоморщинистого старения вылезают на первый план", – пояснил специалист.

Он указал, что сейчас знаменитости нужно сделать эндоскопию средней трети, менять форму нижнего века и выполнить липофилинг центральных отделов лица.