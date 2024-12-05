Долина попала в конфуз на публике

Неприятный инцидент сильно расстроил певицу

Популярная российская исполнительница Лариса Долина оказалась в очень неловкой ситуации во время своего концерта в Екатеринбурге. Из-за проблем с техникой любимица публики опозорилась. Вместо того, чтобы наслаждаться пением звезды, екатеринбуржцы были вынуждены наблюдать за тем, как она пытается выбраться из сложной ситуации.

Дело в том, что на сцене внезапно отключилось все оборудование из-за перебоев с электричеством. В итоге артистке пришлось импровизировать перед зрителями.

Как позже рассказала знаменитость, в момент неожиданной паузы она решила не терять контакт с публикой и заняла зрителей рассказами о своих гастролях. Благодаря этому ей удалось сохранить внимание аудитории, пока не восстановили работу микрофона, и она смогла продолжить выступление.

Однако на этом проблемы не закончились. Технические неполадки повторялись несколько раз в течение вечера. В результате одну из песен артистке пришлось начинать трижды из-за постоянно отключающегося микрофона.

Несмотря на трудности, опытная певица смогла справиться с ситуацией, проявив профессионализм и выдержку. Импровизация и умение поддерживать связь с публикой вызвали положительную реакцию зрителей, которые, несмотря на технические сбои, остались довольны концертом.

К слову, ранее стало известно, кто влез в жизнь Долиной и заставил ее страдать.