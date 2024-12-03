Иполнитель хита "Прощай" знаком с певицей с раннего возраста

Известный певец Лев Лещенко, который знаком с певицей Алсу последние 30 лет, впервые высказался о ее разводе с Яном Абрамовым. Артист отметил, что обычно старается быть в стороне от таких ситуаций и не комментировать, кто с кем и как строит отношения – интриги его не особо интересуют. Однако сторону в этой ситуации он все же занял.

По словам знаменитости, в какой-то момент Алсу и Ян столкнулись с трудностями в браке, им стало тяжело общаться друг с другом. Оба исчерпали собственные ресурсы для нормализации отношений, и все в итоге зашло в тупик.

Лещенко рассказал, что сейчас у артистки появилось больше времени, которое она посвящает работе, творчеству, новым свершениям. Дополнительно он отметил, что после развода его коллега стала выглядеть более женственно.

"Я, конечно, целиком на стороне Алсу, поскольку знаю ее характер, принципиальность, честность, благородство", – поддержал он исполнительницу хита "Зимний сон".

Известно, что до сих пор Алсу и Ян Абрамов заняты судебными разбирательствами по поводу дележки совместно нажитого имущества. Певица претендует на активы, стоимость которых достигает 5 млрд рублей.

Ранее Алсу призналась, что не стала менять фамилию после развода, поскольку хочет избежать трудностей и недопониманий с другими именем своих детей.