Петербургская компания подала на Алсу в суд

В жизни певицы наступил не лучший период

Известная певица Алсу столкнулась с новыми юридическими трудностями. Недавно ее брак с бизнесменом Яном Абрамовым треснул по швам – звезды со скандалом развелись, однако теперь певица снова оказалась вовлечена в судебные разбирательства. Иск против знаменитости подала компания из Санкт-Петербурга, занимающаяся производством различного оборудования.

Истцом выступает эта фирма, ответчиком – артистка, а в качестве третьего лица привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Любопытно, что в картотеке дел не указана причина подачи заявления, а представители истца от комментариев воздержались, оставив мотивы обращения в суд нераскрытыми.

Эксперты предполагают, что спор может быть связан с правами на товарный знак. На имя знаменитости зарегистрировано два товарных знака "Алсу", что, возможно, и стало причиной конфликта. Ранее та же компания подала заявку на регистрацию бренда "Алсу" для ультразвуковой измерительной установки, что может указывать на ее намерение использовать это имя в своей продукции.

Вполне вероятно, что истцы хотят получить согласие на использование имени певицы в коммерческих целях или надеются на долю в правах на бренд. Пока детали разбирательства остаются неизвестными, однако судебный процесс может стать источником очередных проблем и волнений для многострадальной знаменитости.

К слову, ранее Алсу заявила о готовности побриться налысо.