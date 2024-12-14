Алсу рассказала о главных традициях празднования Нового года

Девушка поделилась личными взглядами

Любимица многомиллионной армии фанатов Алсу поделилась своими планами на Новый год и рассказала о традициях, которые она соблюдает каждый год. Одним из главных атрибутов ее новогодней ночи остаются музыкальные "огоньки". Артистка призналась, что для ее поколения, а также старших, просмотр праздничных телепередач стал неотъемлемой частью праздника.

Девушка отметила, что у нее и ее близких есть привычка переключать каналы, выбирая ту программу, которая больше по душе. Она считает, что без "огоньков" главное торжество года было бы неполным. Для певицы это важный элемент создания праздничного настроения и атмосферы.

Грядущий Новый год знаменитость планирует встретить в кругу семьи и друзей. Она поделилась, что готовится весело провести время и обязательно загадает желание под бой курантов, как это делает каждый год.

Певица подчеркнула, что для нее 31 декабря – это не только праздник, но и момент, когда можно провести время с близкими, насладиться теплом общения и загадать заветное желание.