Буланова рассказала о пополнении в семье

Артистка поделилась радостью с поклонниками

Татьяна Буланова сделала в соцсетях неожиданное признание – артистка объявила о пополнении в семействе. Она выставила фотографию, показав поклонникам нового члена семьи и раскрыла его имя.

Певица сообщила, что вместе с мужем взяла на воспитание кота. Ее выбор пал на шотландскую золотую шиншиллу. Назвать решили Сеней.

Многие поклонники поздравили Буланову с таким неожиданным пополнением после слов о беременности. Многие полагали, что на фоне нового замужества и откровений о замороженных яйцеклетках артистка объявит скорее о рождении ребенка – либо самостоятельно, как это недавно случилось с Мариной Федункив, либо с помощью суррогатной матери.

Впрочем, такая радостная новость понравилась далеко не всем. Некоторые выразили претензии Татьяне за то, что она решила воспитывать породистого кота, а не взяла страдающее животное с улицы. Некоторым не понравилось имя питомца, из-за чего они стали предлагать более подходящие, по их мнению, варианты. На все замечания публики Буланова отвечала сдержанно.

Ранее Татьяна Буланова впервые назвала причину огромных долгов у своего нового супруга.