Буланова объяснила долги мужа наследием из "прошлой жизни"

Артистка не стесняется рассказывать о личной жизни

Татьяна Буланова, известная российская певица, раскрыла неожиданные обстоятельства, связанные с долгами своего нынешнего мужа, бизнесмена Валерия Руднева. Их брак, заключенный в прошлом году, стал третьим для знаменитости, причем Валерий младше ее на 19 лет. Стоит отметить, что в последнее время артистка часто и откровенно рассказывает о личной жизни. Так, она не постеснялась объявить, что развелась с предыдущим мужем из-за его подлой измены.

Что касается нового спутника, несмотря на разницу в возрасте и слухи о плачевном финансовом положении, певица уверена в своем выборе и всегда с энтузиазмом отзывается о муже, подчеркивая его положительные качества.

Недавно стало известно, что у возлюбленного знаменитости имеются долги на сумму более 11 миллионов рублей. Однако звезда поспешила заверить поклонников, что эта ситуация не создает финансовых трудностей в их семье. Артистка нашла неожиданное объяснение ситуации, объявив, что долговые обязательства ее суженого относятся к его "прошлой жизни" и не являются настоящими долгами, а скорее выступают как некое поручительство.

Появившиеся новости о долгах вызвали волну обсуждений среди поклонников. Многие задумались, не руководствовался ли молодой бизнесмен корыстными намерениями, взяв в жены артистку. Тем не менее, звезда выступила в его защиту, отметив, что между ними царит полное доверие.

Напомним, несколько лет назад артистка проходила через болезненный развод с футболистом Владиславом Радимовым, причиной которого стала его измена с близкой подругой певицы.