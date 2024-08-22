Буланова объяснила, почему ее сын похож на певца Ваню Дмитриенко

Подозрительное сходство сына с известным певцом объяснила Буланова
Татьяна Буланова. Фото: Belashov Mikhail /wikimedia.org
У поклонников появились вопросы

В последнее время в социальных сетях начали обсуждать подозрительное сходство младшего наследника популярной певицы Татьяны Булановой и известного молодого исполнителя Вани Дмитриенко. Дошло до того, что знаменитости пришлось лично ответить на соответствующий вопрос.

Артистка дала комментарий по поводу схожести своего младшего сына Никиты с молодым исполнителем. После того, как звездный наследник стал блондином, парни стали еще больше похожи и это видно невооруженным глазом.

В недавнем интервью Буланова признала, что действительно видит определенное сходство между ними, однако подчеркнула, что это лишь случайность. По словам артистки, Никита не пытается подражать Дмитриенко и не является его поклонником. Знаменитость сообщила, что ее наследник даже не слушает музыку молодого певца, поэтому их схожесть – это просто совпадение.

Эти комментарии стали реакцией на многочисленные замечания со стороны поклонников певицы, которые начали обращать внимание на внешнее сходство ее сына с молодым музыкантом.

К слову, ранее популярная певица выдала скандальный факт о Татьяне Булановой.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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