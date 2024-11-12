Буланова рассказала, как развелась с мужем из-за его измены с подругой

Поступок мужчины сильно ранил певицу

Популярная российская исполнительница Татьяна Буланова продолжает откровенно рассказывать о своем прошлом браке с экс-футболистом Владиславом Радимовым, раскрывая подробности их непростых отношений даже спустя годы после расставания. В одном из недавних интервью певица сделала громкое заявление об измене некогда любимого мужчины с подругой.

Официально их брак распался в 2016 году, но слухи и намеки на измены спортсмена сопровождали их отношения задолго до развода. Звезда призналась, что болезненно воспринимала эти моменты и на протяжении долгого времени обвиняла мужа в неверности, но на решительный шаг ее подтолкнуло событие, связанное с близкой подругой.

Артистка рассказала, что узнала о связи благоверного с собственной подружкой, и это стало для нее переломным моментом. Кроме того, она вспомнила случай, когда свекровь называла одну из любовниц сына его "гражданской женой", хотя у Радимова и Булановой в это время уже был общий ребенок – их сыну тогда было всего четыре года. Все эти ситуации сильно травмировали знаменитость и окончательно укрепили в решении развестись.

Сегодня Татьяна Буланова признается, что оставила прошлое позади. В 2023 году она вышла замуж за молодого бизнесмена Валерия Руднева. Певица отмечает, что сейчас ее личная жизнь складывается удачно, и она счастлива в новом браке. Звезда уверена, что, пройдя через трудные моменты в прошлом, она наконец обрела спокойствие и гармонию, о которых всегда мечтала.

К слову, ранее Буланова рассказала, что ей приходится жить в долг.