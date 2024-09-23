Буланова призналась, что берет в долг для выплат кредита в 45 тысяч рублей

Буланова пожаловалась на большую беду: живет в долг
Татьяна Буланова. Кадр: YouTube.com
Певица огорошила публику неожиданным признанием

Знаменитая российская певица Татьяна Буланова неожиданно разоткровенничалась и рассказала об больших проблемах с финансами. Оказалось, что знаменитость находится чуть ли не в бедственном положении. Ей приходится регулярно брать в долг.

Все дело в том, что собственными силами знаменитость уже не может справиться с относительно небольшими платежами по кредитному займу. Каждый месяц звезде нужно выплачивать по 45 тысяч рублей. Для погашения задолженности периодически приходится привлекать посторонних людей и брать у них деньги.

По словам Булановой, несмотря на ее известность, она ведет скромный образ жизни и старается экономить. Знаменитость сообщила, что у нее нет собственного автомобиля, а за домом она ухаживает самостоятельно, нанимая уборщицу только в случаях, когда необходимо устранить крупные загрязнения. Певица отметила, что привыкла рассчитывать на собственные силы и старается не тратить деньги на ненужные вещи.

Заявления Татьяны Булановой вызвали бурное обсуждение среди поклонников, которые поддержали ее за откровенность. Недавно певица вышла замуж за молодого бизнесмена, и многие были уверены, что теперь Татьяна живет в шоколаде. Однако реальность оказалась совсем иной.

К слову, ранее Буланова объяснила подозрительное сходство сына с известным певцом.

Источник: Шоу "prоПУСК" ✓ Надежный источник
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