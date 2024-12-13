Умер известный советский артист Зимников

Любимцу публики было 74 года

На 75-м году завершился земной путь популярного советского и российского актера театра и кино Владимира Зимникова. О трагическом происшествии сообщили представители Самарского театра юного зрителя "СамАрт". Причины смерти знаменитости пока не уточняются.

Талантливый артист родился в сентябре 1950 года. Свою творческую карьеру он начал после окончания Ленинградского госинститута кинематографии. За свою жизнь он внес значительный вклад в развитие российского искусства, став известным благодаря своим ролям в театре и кино.

Особую популярность актеру принесли работы в телепроекте "Жизнь и судьба" и киноленте "Зоя". Роли ныне покойной знаменитости отличались глубиной и искренностью, что сделало его одним из ярких представителей отечественного театрального и кинематографического искусства.

Артист многие годы служил в Самарском ТЮЗе, где завоевал любовь зрителей и уважение коллег. Его уход стал большой утратой для театрального сообщества и поклонников его таланта.

Напомним, ранее стало известно о неизлечимой болезни легендарной советской актрисы.