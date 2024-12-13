У легенды советского кино Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание

Новости сильно опечалили преданных поклонников звезды

Легенде советского кинематографа Галине Польских медики диагностировали тяжелое и неизлечимое заболевание, пневмофиброз легких – хронический недуг, при котором в легочной ткани появляются небольшие рубцы. Эта патология приводит к проблемам с дыханием, оказывает сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также ослабляет иммунитет.

По данным источника, любимица публики обратилась за медицинской помощью в конце ноября. Актриса пожаловалась на боли в груди и трудности с дыханием. В итоге медики обнаружили изменения в легких, что позволило установить диагноз. Вероятно, пневмофиброз мог развиться как осложнение после перенесенной пневмонии.

Пневмофиброз – это заболевание, которое считается неизлечимым, но при правильном подходе к терапии можно замедлить его развитие и облегчить состояние пациента. Тем не менее болезнь часто приводит к серьезным последствиям, включая инвалидность.

Галина Польских – одна из самых ярких актрис советского и российского кинематографа. Ее творческое наследие включает десятки образов, полюбившихся зрителям, включая роли в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Баллада о комиссаре", "Тени исчезают в полдень" и других. Новости о ее состоянии вызвали обеспокоенность среди поклонников и коллег, которые выражают слова поддержки и надежду на стабилизацию ее здоровья.

Напомним, накануне стало известно о смерти знаменитой советской актрисы.