У легенды советского кино Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание

Легенда советского кино Галина Польских неизлечимо больна
Галина Польских. Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"
Новости сильно опечалили преданных поклонников звезды

Легенде советского кинематографа Галине Польских медики диагностировали тяжелое и неизлечимое заболевание, пневмофиброз легких – хронический недуг, при котором в легочной ткани появляются небольшие рубцы. Эта патология приводит к проблемам с дыханием, оказывает сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также ослабляет иммунитет.

По данным источника, любимица публики обратилась за медицинской помощью в конце ноября. Актриса пожаловалась на боли в груди и трудности с дыханием. В итоге медики обнаружили изменения в легких, что позволило установить диагноз. Вероятно, пневмофиброз мог развиться как осложнение после перенесенной пневмонии.

Пневмофиброз – это заболевание, которое считается неизлечимым, но при правильном подходе к терапии можно замедлить его развитие и облегчить состояние пациента. Тем не менее болезнь часто приводит к серьезным последствиям, включая инвалидность.

Галина Польских – одна из самых ярких актрис советского и российского кинематографа. Ее творческое наследие включает десятки образов, полюбившихся зрителям, включая роли в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Баллада о комиссаре", "Тени исчезают в полдень" и других. Новости о ее состоянии вызвали обеспокоенность среди поклонников и коллег, которые выражают слова поддержки и надежду на стабилизацию ее здоровья.

Напомним, накануне стало известно о смерти знаменитой советской актрисы.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

Кремль объявил о жестком возмездии за атаку ВСУ по Таганрогу

Киевский режим пожалеет о своих действиях

Интимную вещь Пугачевой выставили на продажу

На имени экс-примадонны можно обогатиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей