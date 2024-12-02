Артист поведал о пережитой боли от расставания

Певец Ярослав Дронов, который пару месяцев назад пережил второй развод, признался, что до сих пор испытывает тяжелые чувства из-за краха семейной жизни. Об этом он рассказал на шоу "Судьба человека".

Почти рыдающий SHAMAN высказался о бывшей жене, указав, что именно он стал инициатором рассторжения брака. В первый раз союз распался также по его инициативе.

"Это всегда больно, всегда непросто, отрывается с кожей. Простите, но я слезами могу студию залить сейчас", – сказал артист.

Чтобы пережить непростой период, Дронов решил полностью погрузиться в творчество. Сейчас он готовит новые композиции, которые намерен скоро представить публике. Среди них будут не только патриотические песни, но и его размышления на тему любви.

Как ранее рассказывал SHAMAN, его отношения с Еленой Мартыновой расспались из-за слишком высокой занятости обоих супругов. После волны популярности Ярослав стал все чаще отсутствовать дома и меньше проводить времени с женой. Несмотря на то, что она старалась помогать ему штурмовать профессиональные вершины и периодически ездила на гастроли, сохранить союз не удалось.

До этого стало известно, что SHAMAN лишился новогодних корпоративов. Россияне стали отказываться звать его выступить на празднике из-за слишком высокого запрашиваемого гонорара.