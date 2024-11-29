Продюсер объяснил, почему SHAMAN лишился корпоративов на Новый год

"Наелись патриотизма": SHAMAN лишился корпоративов на Новый год
SHAMAN. Фото: соцсети
Публика стала не особо жаловать популярного певца

Знаменитый артист SHAMAN после череды скандалов вокруг своих гонораров лишился корпоративов на новогодние праздники. Оказалось, многие заказчики не хотят его видеть на своих мероприятиях, в отличие от ажиотажа в прошлом году. Продюсер Сергей Лавров объяснил, чем вызвана такая тенденция.

По его словам, в первую очередь на спросе сказалась высокая стоимость выступлений Ярослава Дронова. За его представление нужно заплатить около 11,6 млн рублей, а сейчас такие деньги найдутся у немногих. Есть и вторая причина, почему артист оказался невостребован.

"Все уже наелись этого патриотизма", – считает Лавров.

При этом он отметил, что исполнительница хита "Матушка-земля" Наталья Куртукова, напротив, в период Нового года будет нарасхват – в особенности потому, что за свой концерт не требует космического гонорара. Ее выступление на корпоративе обойдется заказчику в 3-5 млн рублей.

Ранее в России произошло несколько скандалов из-за стоимости представлений SHAMAN на региональных праздниках. Артисту пришлось вернуть один из гонораров в бюджет, позже он лишился еще нескольких концертов. Российские законодатели были возмущены тем, что в тяжелый период для страны знаменитость требует такие огромные суммы из казны, когда простые люди не могут дождаться положенных им выплат.

Источник: News.ru
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