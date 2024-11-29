Продюсер объяснил, почему SHAMAN лишился корпоративов на Новый год

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Знаменитый артист SHAMAN после череды скандалов вокруг своих гонораров лишился корпоративов на новогодние праздники. Оказалось, многие заказчики не хотят его видеть на своих мероприятиях, в отличие от ажиотажа в прошлом году. Продюсер Сергей Лавров объяснил, чем вызвана такая тенденция.
По его словам, в первую очередь на спросе сказалась высокая стоимость выступлений Ярослава Дронова. За его представление нужно заплатить около 11,6 млн рублей, а сейчас такие деньги найдутся у немногих. Есть и вторая причина, почему артист оказался невостребован.
"Все уже наелись этого патриотизма", – считает Лавров.
При этом он отметил, что исполнительница хита "Матушка-земля" Наталья Куртукова, напротив, в период Нового года будет нарасхват – в особенности потому, что за свой концерт не требует космического гонорара. Ее выступление на корпоративе обойдется заказчику в 3-5 млн рублей.
Ранее в России произошло несколько скандалов из-за стоимости представлений SHAMAN на региональных праздниках. Артисту пришлось вернуть один из гонораров в бюджет, позже он лишился еще нескольких концертов. Российские законодатели были возмущены тем, что в тяжелый период для страны знаменитость требует такие огромные суммы из казны, когда простые люди не могут дождаться положенных им выплат.
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