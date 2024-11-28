Знаменитость решил заняться патриотическим воспитанием школьников

Артист SHAMAN стал участником круглого стола, посвященного патриотическому образованию. Знаменитость обсудил, какие песни должны изучать школьники во время уроков музыки. Для него это стало первым публичным выходом после смерти пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.

Журналисты обратили внимание, что во время мероприятия Ярослав вел себя необычно для человека, который не так давно потерял близкого друга. При беседе с Денисом Майдановым и Олегом Газмановым он заливисто смеялся от шуток своих коллег. По мнению очевидцев, певец старался крепиться на публике.

Антон Коробков-Землянский скончался в ночь на 10 ноября у себя в квартире. По версии следствия, причиной его смерти могло стать отравление неустановленным веществом. Спасти журналиста не удалось.

Пресс-секретаря SHAMAN похоронили на Троекуровском кладбище рядом с военкором Владленом Татарским. Во время церемонии Дронов также улыбался и смеялся, когда находился рядом с Екатериной Мизулиной – многие поклонники артиста пришли к выводу, что в тот момент они делились приятными воспоминаниями о покойном.