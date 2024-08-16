Лоза назвал причину обмана Долиной мошенниками

Музыкант вставил свои пять копеек

Печальная ситуация, в которой оказалась популярная российская артистка Лариса Долина, стала поучительной для многих россиян. Телефонные мошенники сумели обвести вокруг пальца даже именитую артистку. Юрий Лоза решил высказаться о произошедшем.



Музыкант уверен, что с Долиной и другими жертвами мошенников ничего бы не случилось, если бы российские правоохранители отработали схему противодействия злоумышленникам. Как известно, от телефонных и других мошенников страдает огромное количество россиян.

Юрий уверен, что проблема заключается в том, что злоумышленникам удается действовать быстрее, чем правоохранителям. Если российские стражи порядка научатся работать на опережение, таких печальных эпизодов больше не будет.

"Меня также обманули несколько лет назад насчет квартиры, только там другие дела были. Мне пообещали, взяли аванс и пропали", – поделился личной историей артист.