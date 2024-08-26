Мошенники придумали новый способ взломать "Госуслуги"

Мошенники придумали новый способ взломать "Госуслуги"
Фото: freepik.com
Злоумышленники с каждым разом действуют более изощренно

Мошенники начали представляться помощниками судей в попытке заполучить код для входа на "Госуслуги" жертвы. Они звонят ничего не подозревающим гражданам и просят продиктовать код из СМС, чтобы якобы распечатать повестку в суд.

Жертвами подобной уловки уже стали несколько столичных жителей. Они сообщили пароль для входа на портал, после чего полностью потеряли доступ к своему аккаунту. К счастью, материального ущерба люди пока особо не понесли. Однако это не единственная проблема, которая возникает при наличии доступа к "Госуслугам" у третьих лиц.

Эксперты напоминают, что мошенники могут быть достаточно убедительными и знать персональные данные человека, пытаясь его обмануть. Людей просят быть особенно бдительными в разговорах с незнакомцами.

Источник: Известия

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