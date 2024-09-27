Мошенники придумали новый обман с банковскими приложениями

Мошенники придумали новый обман с банковскими приложениями
Фото: unsplash.com
Несколько человек уже стали жертвами уловки

Все чаще злоумышленники стали воровать денежные средства россиян с помощью новой хитрости. Они звонят потенциальной жертве и просят обновить приложение мобильного банка. В сентябре примерно каждый десятый звонок мошенников содержал такую просьбу, говорят эксперты по безопасности.

В разговоре неизвестные говорят, что являются сотрудниками банка и просят установить правильную версию приложения на телефон для пользования банковскими услугами. Вскоре человеку приходит ссылка, по которой это можно сделать. Однако при переходе на нее мошенники полностью получают контроль над смартфоном, а сам владелец ничего не может с этим сделать.

После этого злоумышленники входят в оригинальное приложение банка, вводят одноразовые пароли из смс и выводят деньги со счетов. 

Лучших способ защитить себя от такого обмана – не разговаривать с неизвестными по телефону или сразу бросать трубки при подозрительных звонках из банка. 

Источник: РБК

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