Пашаев задержан за мошенничество с освобождением от ответственности Блиновской

Грандиозный скандал: Пашаева повязали за мошенничество по делу Блиновских
Эльман Пашаев. Фото: соцсети
Одиозный экс-адвокат хвастался, что служит рядом с мужем "королевы марафонов", но схватили его в Москве

Скандально известного бывшего адвоката Эльмана Пашаева схватили сотрудники правоохранительных органов. Одиозного юриста обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с делом "королевы марафонов" Елены Блиновской.

Как известно, деятель, который прославился на странных попытках освободить актера Михаила Ефремова от ответственности за смертельное ДТП, долгое время хвастался, что служит рядом с мужем Блиновской, но схватили его в Москве.

Как бы там ни было, следователи выяснили, что зимой текущего года хитрый бывший адвокат убедил Алексея Блиновского, что сможет за значительное денежное вознаграждение освободить их с женой от уголовной ответственности, возбужденной по делу о неуплате налогов.

По версии следствия, Пашаев уверял Блиновского, что его профессиональные связи и юридический опыт позволят снять все обвинения с него и его супруги. За свои "услуги" экс-адвокат потребовал крупную сумму денег, которую он впоследствии получил. Однако, несмотря на обещания, юридические проблемы семьи Блиновских не были решены, по крайней мере, "марафонщица" все также сидит за решеткой.

Теперь бывшему адвокату грозит серьезное наказание. Органы правопорядка продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела и установить причастность Пашаева к другим возможным преступным схемам.

К слову, ранее муж Блиновской был объявлен в розыск.

Источник: Следственный комитет России ✓ Надежный источник
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