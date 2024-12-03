Сын Пи Дидди вслед за отцом начал устраивать шумные вечеринки

Сын Пи Дидди вслед за отцом начал устраивать шумные вечеринки
Фото: David Shankbone / wikimedia.org
Парень оказался в числе тех, кому больше не сдают недвижимость

Джастин Комбс, сын скандального рэпера Пи Дидди, оказался в черных списках риэлторов Лос-Анджелеса из-за своей любви к шумным вечеринкам. 30-летний парень довольно часто обещал, что приведет всего 20 человек, но на деле их оказывалось в 10 раз больше – после себя они оставляли погром и беспорядок.

В итоге все арендаторы отказывают 30-летнему Комбсу, когда он снова пытается закатить праздник. При этом они отмечают, что нет доказательств противоправных свершений на этих мероприятиях, в которых обвиняется его отец.

"Джастину не было предъявлено обвинение в совершении преступления и не было возбуждено гражданское дело по любому из этих обвинений по какой-либо причине – он не сделал ничего противозаконного", – отмечают источники.

После скандальных вечеринок Пи Дидди арендаторы жаловались на разбосанные по дому бутылки, использованные презервативы, окровавленное постельное белье и смазку на мебели. 

Ранее стало известно, какой праздник устроили Шону Комбсу в тюрьме по случаю Дня благодарения.

Источник: New York Post
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