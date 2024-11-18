Друзья обеспокоены исчезновением Бибера после скандала с Пи Дидди

Знаменитость тяжело переживает шумиху вокруг своей персоны

Джастин Бибер перестал выходить на публику на фоне скандала с Пи Дидди. Его друзья бьют тревогу: сначала они полагали, что его затворничество связано с новой ролью отца, однако теперь они думают, что дело обстоит гораздо серьезнее.

"Кажется, он более обеспокоен, чем когда-либо", – говорят источники.

В прошлом году Бибер откровенно рассказал, что страдал от тяжелой депрессии и суицидальных мыслей. Выбраться из этого состояния было очень тяжело. Сейчас существует вероятность, что артист может снова погрузиться в проблемы своего прошлого и страдать.

Друзья знаменитости говорят, что Джастин склонен исчезать, когда переживает темные времена. Поведение звезды сейчас вызывает у них серьезную обеспокоенность.

В Сети подозревают, что Бибер стал одной из жертв во время скандальных вечеринок Пи Дидди, на которых подвергся сексуальному насилию в подростковом возрасте. На это указывают некоторые видео, появившиеся в интернете вскоре после задержания рэпера. Источники говорят, что пережитое сильно отразилось на психике молодого артиста, из-за чего он страдал от различного рода зависимостей.