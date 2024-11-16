Стало известно о тайной комнате для утех в особняке Пи Дидди

Артисту нравилось наблюдать за похотливым поведением гостей

Бывший строитель, который делал ремонт в особняке Пи Дидди, рассказал о тайной комнате в доме, полностью состоящей из зеркал. Они были на полу, стенах и потолке, чтобы постоянно наблюдать за процессом совокупления, утверждает мужчина.

По его словам, рэпер специально нанимал для своих вечеринок мужчин и женщин модельной внешности специально, чтобы устраивать массовые оргии. Для отбора кандидатов у Комбса был специальный человек.

Источники утверждают, что значительную часть преступлений Дидди совершал именно на вечеринках и после того, как большинство знаменитостей их покидали. Однако предположительно существуют записи, на которых видно, как известные личности занимаются сексом вместе с рэпером. Среди них двое детей-знаменитостей.

Организатор вечеринок признался журналистам, что артист не жалел денег на мероприятия – иногда они могли стоить порядка 500 млн долларов. На них всегда была вкусная еда, алкоголь, танцоры, акробаты, модели, дикие животные.

Мужчина рассказал, что у рэпера на мероприятиях была определенная "энергетика, которую он хотел всем передать". Она заключалась в том, что секс должен был быть повсюду.

"Это был разврат от стены к стене", – подытожил очевидец вечеринок Пи Дидди.

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