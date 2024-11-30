Однако попробовать он сможет не все

Обвиняемый в изнасилованиях, вымогательствах, торговле людьми и педофилии Пи Дидди, который ранее жаловался на питания в местах заключения, устроил пышный ужин в тюрьме в честь Дня благодарения. В Метрополитенском центре заключения решили порадовать преступников праздничным меню.

Согласно данным Федерального бюро тюрем, заключенных кормили жареной индейкой, картофельным пюре, овощным ассорти, подавали клюквенный соус и подливку, булочки и несколько видов праздничных пирогов.

На завтрак Комбсу и еще тысячи отбывающих вместе с ним наказание подали фрукты, хлопья, выпечку, арахисовое масло, желе, картофельные чипсы.

"Это не еда высшего качества. Она не испорченная и не прогорклая, но это остатки или продукты, срок годности которых близок к концу", – говорят источники.

Индейку преступникам будут подавать в уже разделанном виде, поскольку из ее костей можно изготовить примитивное орудие для убийства. При этом Пи Дидди вряд ли попробует мясо, поскольку придерживается веганской диеты.