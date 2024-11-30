Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Обвиняемый в изнасилованиях, вымогательствах, торговле людьми и педофилии Пи Дидди, который ранее жаловался на питания в местах заключения, устроил пышный ужин в тюрьме в честь Дня благодарения. В Метрополитенском центре заключения решили порадовать преступников праздничным меню.
Согласно данным Федерального бюро тюрем, заключенных кормили жареной индейкой, картофельным пюре, овощным ассорти, подавали клюквенный соус и подливку, булочки и несколько видов праздничных пирогов.
На завтрак Комбсу и еще тысячи отбывающих вместе с ним наказание подали фрукты, хлопья, выпечку, арахисовое масло, желе, картофельные чипсы.
"Это не еда высшего качества. Она не испорченная и не прогорклая, но это остатки или продукты, срок годности которых близок к концу", – говорят источники.
Индейку преступникам будут подавать в уже разделанном виде, поскольку из ее костей можно изготовить примитивное орудие для убийства. При этом Пи Дидди вряд ли попробует мясо, поскольку придерживается веганской диеты.
Не обращать на это внимание уже невозможно