Рэперу Пи Дидди устроили роскошный пир в тюрьме на День благодарения

Рэперу Пи Дидди устроили роскошный пир в тюрьме на День благодарения
Пи Дидди. Фото: Shamsuddin Muhammad from Fort Hood / wikimedia.org
Однако попробовать он сможет не все

Обвиняемый в изнасилованиях, вымогательствах, торговле людьми и педофилии Пи Дидди, который ранее жаловался на питания в местах заключения, устроил пышный ужин в тюрьме в честь Дня благодарения. В Метрополитенском центре заключения решили порадовать преступников праздничным меню.

Согласно данным Федерального бюро тюрем, заключенных кормили жареной индейкой, картофельным пюре, овощным ассорти, подавали клюквенный соус и подливку, булочки и несколько видов праздничных пирогов.

На завтрак Комбсу и еще тысячи отбывающих вместе с ним наказание подали фрукты, хлопья, выпечку, арахисовое масло, желе, картофельные чипсы.

"Это не еда высшего качества. Она не испорченная и не прогорклая, но это остатки или продукты, срок годности которых близок к концу", – говорят источники.

Индейку преступникам будут подавать в уже разделанном виде, поскольку из ее костей можно изготовить примитивное орудие для убийства. При этом Пи Дидди вряд ли попробует мясо, поскольку придерживается веганской диеты.

Источник: Business Insider
По теме

В США сделали болезненное признание о стратегии России по Западу

Не обращать на это внимание уже невозможно

ВС РФ разнесли логово террористов под Харьковом

Кровавые злодеи превращены в пепел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей