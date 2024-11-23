Две жервы раскрыли подробности интимной связи с Пи Дидди

Две жервы раскрыли подробности интимной связи с Пи Дидди
Шон Комбс (Пи Дидди). Фото: Freelance photographer Richard Burdett / wikimedia.org
Артист жестко надругался над мужчиной и женщиной

Два предполагаемых пострадавших от насилия со стороны Пи Дидди рассказали, как на них было совершено сексуальное нападение. Женщина и мужчина утверждают, что находились под действием наркотиков до того, как их принудили к оральному сексу.

Пострадавшая из Мэриленда утверждает, что в 2001 году ей было 18 лет, когда Дидди совершил в отношении нее сексуальное насилие на вечеринке по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке. Один из охранников артиста проводил ее к черному внедорожнику-лимузину, в котором рэпер поджидал девушку со своими сотрудниками, после чего угостил ее напитком.

Женщина рассказала, что после этого у нее сразу же закружилась голова. В итоге Дидди заставил ее заняться оральным сексом со всеми, кто был внутри авто. В процессе ее оскорбляли и обливали шампанским. 

Второй пострадавший утверждает, что был на вечеринке звезды в Майами. По его словам, кто-то из сотрудников Комбса подсыпал ему наркотик, из-за чего он то терял сознание, то приходил в него. После жертва проснулся от острой боли в анусе и прямой кишке, осознав, что на нем нет одежды. Вместо этого он увидел поблизости обнаженного Пи Дидди, который пытался заняться с ним сексом. Сопротивляться этим действиям он не мог из-за наркотического опьянения.

Источник: TMZ
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