Дженнифер Лопес сбежала от фанатов после вопроса о Пи Дидди

Дженнифер Лопес сбежала от фанатов после пикантного вопроса о Пи Дидди
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети
Артистка не смогла сдержать эмоции

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отказалась от каких-либо комментариев по поводу недавних новостей, касающихся ее бывшего возлюбленного, рэп-исполнителя Пи Дидди.

После ареста музыканта по обвинениям в изнасилованиях и торговле людьми, поклонники на одной из встреч с любимой знаменитостью попытались задать певице пикантные вопросы о ее прошлом с ним.

Однако, как только тема коснулась оскандалившегося музыканта, певица сразу же завершила встречу, развернулась и ушла, несмотря на просьбы поклонников остаться и еще поговорить с ними.

Отказ Лопес комментировать горячую тему лишь подогрел интерес к ее прошлым отношениям с Пи Дидди, добавив напряженности вокруг дела рэпера.

Источник: RadarOnline ✓ Надежный источник

Раскрыт первый шаг новой власти в Киеве

Страну ждут грандиозные перемены

Что стряслось на Западе из-за успеха ВС РФ на Украине

Ситуация резко изменилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей