Дженнифер Лопес сбежала от фанатов после вопроса о Пи Дидди

Артистка не смогла сдержать эмоции

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отказалась от каких-либо комментариев по поводу недавних новостей, касающихся ее бывшего возлюбленного, рэп-исполнителя Пи Дидди.

После ареста музыканта по обвинениям в изнасилованиях и торговле людьми, поклонники на одной из встреч с любимой знаменитостью попытались задать певице пикантные вопросы о ее прошлом с ним.

Однако, как только тема коснулась оскандалившегося музыканта, певица сразу же завершила встречу, развернулась и ушла, несмотря на просьбы поклонников остаться и еще поговорить с ними.

Отказ Лопес комментировать горячую тему лишь подогрел интерес к ее прошлым отношениям с Пи Дидди, добавив напряженности вокруг дела рэпера.