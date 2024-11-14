Депутат Милонов раскритиковал публичное поведение SHAMAN

В последнее время знаменитость все чаще вызывает негативную реакцию общественности

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал поведение Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Его возмущает, что знаменитость позволяет себе слишком много вольностей.

Законодатель указал, что вопросы к артисту у него появились из-за микрофона, который он часто прячет в интимном месте во время своих выступлений, заявления Дронова об отказе от нижнего белья, а также его склонности к ношению "обтягивающего кожаного костюмчика".

"[Эти инциденты] создают опасные нравственные двусмысленности", – заявил Милонов.

Также ему не понравилось, что SHAMAN сделал достоянием общественности свой развод и радостно высказывался по этому поводу в собственных соцсетях. Это вызывало у него сожаление. По словам депутата, он не может представить, чтобы его любимые артисты, как Кобзон, Магомаев, Егор Летов и Федор Шаляпин могли себе позволить что-то подобное.

При этом Милонов указал, что с творческой точки зрения у него вопросов к Дронову нет.

Ранее в Сети начались активные дискуссии из-за фотографий улыбающегося на похоронах SHAMAN в компании Екатерины Мизулиной. Народ возмутило, что артист ведет себя неподобающе в траурном месте. До этого в России были недовольны гонорарами певца, которые он получает от представлений на региональных праздниках.