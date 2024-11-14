Депутат Милонов раскритиковал публичное поведение SHAMAN

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал поведение Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Его возмущает, что знаменитость позволяет себе слишком много вольностей.
Законодатель указал, что вопросы к артисту у него появились из-за микрофона, который он часто прячет в интимном месте во время своих выступлений, заявления Дронова об отказе от нижнего белья, а также его склонности к ношению "обтягивающего кожаного костюмчика".
"[Эти инциденты] создают опасные нравственные двусмысленности", – заявил Милонов.
Также ему не понравилось, что SHAMAN сделал достоянием общественности свой развод и радостно высказывался по этому поводу в собственных соцсетях. Это вызывало у него сожаление. По словам депутата, он не может представить, чтобы его любимые артисты, как Кобзон, Магомаев, Егор Летов и Федор Шаляпин могли себе позволить что-то подобное.
При этом Милонов указал, что с творческой точки зрения у него вопросов к Дронову нет.
Ранее в Сети начались активные дискуссии из-за фотографий улыбающегося на похоронах SHAMAN в компании Екатерины Мизулиной. Народ возмутило, что артист ведет себя неподобающе в траурном месте. До этого в России были недовольны гонорарами певца, которые он получает от представлений на региональных праздниках.
Украинское руководство не собирается сдаваться