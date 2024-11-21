Гордон раскрыла свою причастность к отмене концерта SHAMAN

Звездный юрист в шоке от поведения певца

Юридический эксперт и известная ведущая Екатерина Гордон резко высказалась в адрес исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) и призналась в своей причастности к отмене одного из его выступлений. По словам девушки, артист раздражает ее тем, что демонстрирует признаки "дичайшей звездной болезни", которая, как она считает, проявилась особенно ярко после того, как ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ.

"Ему обломали концерт благодаря мне. Попутал, парень, попутал!" – призналась знаменитость.

Звездный юрист с недовольством подчеркнула, что SHAMAN оказался единственным из известных артистов, кто решил использовать юбилей маэстро Игоря Крутого для рекламы своего концерта. Такое поведение молодой звезды выглядело неуместным и неуважительным к мероприятию и его организаторам.

При этом адвокат признала, что ей нравятся некоторые композиции звезды, такие как "Встанем" и "Я русский", которые, по ее мнению, заслуживают внимания. Однако творчество исполнителя до нынешнего успеха она назвала "жутким", отметив, что оно отнюдь не производило на нее положительное впечатление.

К слову, ранее самоуверенный артист назвал имя своего главного конкурента в шоу-бизнесе. Молодой исполнитель очень высокого мнения о собственной персоне.