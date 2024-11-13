SHAMAN и Мизулина спровоцировали слухи о романе во время похорон

Артиста засняли в приятной компании

Певец SHAMAN принял участие в церемонии прощания со своим пиар-директором Антоном Коробковым-Землянским. Журналиста проводили в последний путь на Троекуровском кладбище. Артист приехал в траурное место с большим букетом красных цветов.

Накануне церемонии Дронов выступал в Липецке, где посвятил свой концерт покойному другу. Было видно, что певец крайне тяжело переживает эту потерю, поскольку во время исполнения одной из песен он буквально разрыдался на сцене.

Однако уже спустя сутки настроение знаменитости было более приподнятым. Журналисты заняли улыбающегося на похоронах SHAMAN – от скорби на его лице не осталось и следа. Не исключено, что это связано с компанией недавно разведенного артиста. Рядом с ним в этот момент была Екатерина Мизулина, с которой певцу давно приписывают роман.

Подобное поведение знаменитостей вместе подогрело очередную волну слухов, что они могут встречаться. Некоторые выразили свое недовольство слишком радостным настроением пары.

"Какие-то они слишком веселые для похорон. Неужто так рады друг друга видеть?",

"Ярослав уже выплакал свое, Мизулина помогает ему пережить трагедию",

"Бывает смех сквозь слезы, как защитная реакция. Ярослав чудом держится, уже дал два концерта, откуда силы нашел, непонятно",

"Вам не приходило в голову, что может просто вспоминают хорошие моменты про Антона?! А вы сразу сплетни распускаете", – пишут люди в комментариях в Сети.

Результаты экспертизы, которые прольют свет на причину смерти Антона Коробкова-Землянского, будут готовы через месяц. Благодаря ним станет известно, был ли отравлен журналист или умер из-за состояния здоровья.