Дочь Михалкова рассказала, как чуть не погибла на съемках

Дочка Никиты Михалкова оказалась на грани смерти: что произошло
Никита Михалков. Фото: Gorup de Besanez. Собственная работа/wikimedia.org
Страшная трагедия разыгралась на съемках

Дочка прославленного режиссера Никиты Михалкова, актриса Надежда Михалкова, рассказала о серьезном инциденте, произошедшем во время съемок телепроекта "Первый номер". Один из эпизодов стал настоящим испытанием для актрисы и едва не закончился трагедией.

Сцена снималась в джакузи, где героиня звезды должна была провести некоторое время. Однако съемочный процесс затянулся, и актрисе пришлось находиться в воде более полутора часов. В какой-то момент произошла техническая неисправность: в джакузи начала поступать очень горячая вода.

Знаменитость описала свои ощущения как "погружение в кипящий котел". Долгое пребывание в горячей воде серьезно повлияло на ее состояние. Режиссер Клим Козинский, заметив, что лицо актрисы стало необычно красным, решил проверить воду. Он опустил руку в джакузи и сразу закричал, так как тут же практически получил ожог.

Съемочная группа незамедлительно пришла на помощь именитой наследнице. Девушку вытащили из воды, оказали первую помощь и попытались облегчить ее состояние. Актриса чувствовала себя крайне плохо, но в конце концов пришла в себя.

Несмотря на случившееся, Михалкова продолжила работу над сериалом. Съемочная группа пообещала уделять больше внимания вопросам безопасности, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. А одного из виновников – второго режиссера и вовсе уволили.

К слову, ранее Никита Михалков неожиданно накинулся на Владимира Познера.

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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