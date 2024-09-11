Михалков высказался об участии России на "Оскаре"

"Непристойно": Михалков высказался об участии России на "Оскаре"
Никита Михалков. Фото: АГН "Москва"
Режиссер объяснил, почему этого делать не стоит

Никита Михалков считает, что участие российских кинолент в американской премии "Оскар" является непозволительным и непристойным в текущих условиях. Он напомнил о политической повестке, как в России, так и в США – ведь в последнее время американцы выдают награды не за творческие заслуги.

"Нам вписываться просто непристойно и непозволительно. Это раздвоение, которое приводит к тому, что идет демотивация тех людей, которые сегодня проливают кровь на наших границах", – заявил режиссер.

По его словам, невозможно представить, чтобы сейчас картины "Летят журавли" или "Москва слезам не верит" могли бы удостоиться премии на Западе. Не потому, что они не соответствуют высокому качеству заявленных фильмов, а из-за невыполнения условий США.

Также Михалков полагает, что если российские солдаты узнают о желании режиссеров получить американскую премию, то они будут очень раздосадованы тем, что их соотечественники очень надеются на победу и подачки от США.

Ранее режиссер заявил, что премия "Оскар" больше не является чем-то ценным и важным, а американская киноиндустрия, несмотря на рекордные бюджеты, "давно умерла".

Источник: ТАСС
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