Познер емко ответил на патриотические претензии Михалкова

Познер емко ответил на патриотические претензии Михалкова
Владимир Познер. Фото: АГН "Москва"
Журналист не разделяет взгляда знаменитого режиссера

Возвращение Владимира Познера в эфир "Первого канала" вызвало серьезное возмущение у Никиты Михалкова. В одном из последних выпусков "Бесогона" он порассуждал на тему патриотизма и заявлений журналиста о России. 

Михалков напомнил о словах Задорного, который называл Познера "гениальным предателем", и выразил мнение, что ведущий стал "пробным камнем" в эфире "Первого", после которого пойдет разговор о возвращении и других знаменитостей на экраны.

На подобные патриотические претензии в свой адрес позже отреагировал сам Познер, однако сделал это достаточно емко. По его словам, передачу Михалкова с критикой в свой адрес он не видел, поскольку был за границей. А комментировать это с чужих слов журналист не намерен.

При этом он отметил, что главная цель его передачи о Турции была сделана с просветительской целью.

"У меня была задача – показать страну, показать народ", – сказал ведущий.

Взгляды режиссера о том, что показанное в кадре является провокацией, поскольку в фильме о своей жизни рассказывал турецкий писатель, выступивший против России, он не разделяет.

Источник: НСН
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