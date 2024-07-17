Внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья вышла замуж

Девушка тщательно скрывает свою жизнь

Появилась информация о тайной свадьбе внучки знаменитого российского кинорежиссера Никиты Михалкова. Наталья Степаненко сама выложила фотографии со свадебного торжества в социальные сети, однако решила не раскрывать имя своего избранника.



21-летняя красотка разместила в общем доступе яркие снимки в свадебном платье. На кадры также попал танец девушки с отцом Артемом Михалковым и другие детали торжественного мероприятия.

Любопытно, что новоявленный муж ни на одной из фотографий не появился. Снимки, где он попадал в кадр, были тщательно обработаны и обрезаны так, чтобы лица мужчины никто не увидел. Известно, что Наталья старается не распространяться о своем родстве с именитым режиссером и предпочитает вести непубличный образ жизни.