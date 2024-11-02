Михалков накинулся на Познера из-за возвращения на "Первый канал"

Знаменитость назвал журналиста "гениальным предателем"

Никита Михалков оказался сильно возмущен из-за показа на "Первом канале" нового цикла передач Владимира Познера о путешествиях. Он недоволен тем, что телеведущего вернули на экраны, вопреки его позиции и наличию нескольких гражданств.

Режиссер напомнил, что Михаил Задорнов в свое время называл журналиста "гениальным предателем". Юморист уверял, что Познер хочет жить за границей и ненавидит русских, но предпочитает зарабатывать деньги в России. По словам Михалкова, в словах комика заложено очень много смысла. Он уверен, сейчас ведущий живет прекрасную и комфортную жизнь, в которой может говорить все, что ему вздумается.

Артист напомнил, что когда-то Владимир Владимирович заявлял, что не считает Россию своей родиной и не чувствует себя в стране как дома.

"Тогда патриотом какой страны себя считает Владимир Познер?" – поинтересовался Михалков.

Никита Сергеевич указал, что в сложившейся ситуации у него возникает закономерный вопрос: каким именно образом журналиста вернули в эфир "Первого канала". Он полагает, что Константин Эрнст не мог самостоятельно принимать такие решения. По его мнению, Познер стал "пробным камнем", на котором проверяли реакцию на возвращение других людей, презирающих Россию, на российское ТВ.

Ранее появились слухи о возможном возвращении Урганта на "Первый канал".