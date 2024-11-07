Познер раскрыл свое отношение к России после претензий Михалкова

Познер раскрыл свое отношение к России после претензий Михалкова
Владимир Познер. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость рассказал, какая страна является для него Родиной

Владимир Познер отреагировал на претензии Никиты Михалкова и его вопрос о том, патриотом какой страны себя считает журналист. В ответ на недовольство режиссера он рассказал, как на самом деле относится к России.

Ведущий отметил, что если Родина – это место, где родился человек, то для него это Франция.

"Если есть вопрос, патриот ли я России, то говорю просто: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос", – заявил он.

По словам Познера, он невероятно ценит все, что дала ему страна в плане профессиональной реализации. Журналист полагает, что вряд ли мог завоевать такое же положение где-нибудь еще и уверен, что отчасти в этом есть некое чудо. По своему желанию уезжать из России он отказывается. Единственный вариант – если ему по какой-то причине запретят тут работать.

Интервьюер отметил, что у него есть жена, которая родилась, выросла в стране, тут у нее есть свой бизнес. Для него это имеет крайне большое значение.

Ранее Познер отказался комментировать передачу Михалкова, в которой обсуждалась его персона, поскольку ее не смотрел.

Источник: Абзац
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