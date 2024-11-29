Знаменитость готова отстаивать свою правду

Как известно, после скандала с "голой вечеринкой", дела у Лолиты Милявской складываются не лучшим образом. Так, она в очередной раз столкнулась с препятствиями в проведении выступлений, теперь – в Екатеринбурге и Челябинске. Концерты оказались под угрозой срыва после жалоб от общественников из "Русской общины". Однако звезда не готова давать себя в обиду, она уже бросилась к кураторам в Кремле за помощью.

По данным источника, знакомого с ситуацией, Лолита попросила федеральных чиновников вмешаться и помочь урегулировать конфликт. Ее решение обратиться за поддержкой объясняется тем, что она регулярно участвует в мероприятиях, организуемых при содействии администрации главы государства, включая различные церемонии и премии в Москве. За долгие годы звезда успела обзавестись нужными связями.

Активисты направили жалобы в региональные органы власти, утверждая, что творчество артистки противоречит моральным и культурным нормам страны, ее назвали "русофобкой и извращенкой". Они настаивают на отмене концертов, однако официальных решений от властей пока не было.

Певица, в свою очередь, решила не полагаться на случай и заручиться поддержкой влиятельных представителей в Кремле. По словам источника, Лолите пообещали разобраться в ситуации и принять меры, чтобы концерты прошли в запланированные даты.

Выступления певицы традиционно собирают большое количество зрителей, и возможная отмена мероприятий может нанести серьезный удар по ее кошельку.

К слову, недавно Лолита рассказала, как у нее что-то лопнуло подбородке.