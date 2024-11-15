Россиян возмутило исполнение Лолитой песни Пугачевой

Певица снова разозлила народ

Лолита Милявская начала понемногу появляться в медийном пространстве после своей "отмены" в конце прошлого года. Недавно артистка выступила на юбилейном концерте Игоря Крутого, где исполнила песню Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон". Однако, несмотря на вокальное мастерство знаменитости, подобный перфоманс оценили не все.

В комментариях под публикацией россияне погнали со сцены Лолиту, обвинив ее в пресмыкании перед Пугачевой. Люди напомнили, что певица и без того ходит по тонкому льду. Например, ее концерты до сих пор остаются под угрозой срыва из-за возмущений обещственников.

"Да такая же, как Пугачиха, только затаившаяся",

"Это, если что, выглядит как издевка над народом России!",

"Это она так поддерживает бабу Аллу издалека. Вроде и в России осталась, но не дает нам Пугачеву забыть. И нашим и вашим",

"Гнать ее со сцены! Она такая же, как все Киркоровы и приближенные Пугачевой предатели", – пишет народ в соцсетях.

При этом некоторые поддержали знаменитость, заявив, что хорошие песни не следует привязывать к конкретному артисту. По их мнению, композитор вправе решать, кто будет петь его произведение в дальнейшем, и им выступление Милявской было по душе.

Ранее Лолита сравнила свою "отмену" с тюрьмой.