Лолита рассказала о лопнувшей в подбородке нити после пластики

Жуткая история удивила публику

61-летняя певица Лолита Милявская не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам для поддержания цветущего вида внешности. Однажды ситуация вышла из-под контроля и артистка столкнулась с серьезными проблемами – у нее в подбородке лопнула нить. Впрочем, звезда сама виновата в случившемся.

Откровенно рассказывая о своем опыте, знаменитость признается, что уже дважды делала блефаропластику и один раз корректировала подбородок, который, по ее словам, "генетически двойной". Однако пластические процедуры не всегда проходили для артистки гладко.

После одного из операционных вмешательств хирург настоятельно рекомендовал исполнительнице воздержаться от пения в течение 20 дней, чтобы ткани успели восстановиться. Однако певица, известная своим трудолюбием и непокорным нравом, нарушила это предписание и отправилась на гастроли уже через 10 дней. Во время выступления звезда почувствовала дискомфорт – в подбородке лопнула поддерживающая нить. Об этом узнал хирург, который заметил проблему во время записи одного из выступлений. Он сразу связался с певицей и попросил приехать на прием, чтобы исправить ситуацию.

Артистка шутит, что теперь у нее "все починено", и с ее здоровьем все в порядке. Она уверена, что пластика должна быть оправданной и делается исключительно ради здоровья и уверенности в себе, а не ради стремления к навязанным стандартам.

К слову, ранее Лолита выбила себе зуб.