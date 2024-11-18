Лолита жестко ответила на попытку сорвать свой концерт в Екатеринбурге

Лолита жестко ответила на попытку сорвать свой концерт в Екатеринбурге
Лолита Милявская. Фото: АГН "Москва"
Артистка пригрозила недовольным российским законом

Представители общественного движения "Русская община" пытаются сорвать все выступления Лолиты Милявской в российских городах. Ранее они предприняли подобные шаги в Ярославле, а сейчас намерены поджидать артистку в Екатеринбурге. Певица не стала молчать по поводу угроз в свой адрес и жестко ответила на все действия общественников.

Лолита отметила, что у государства к ней претензий никаких нет – в России она полностью разрешена как артистка. Если у кого-то есть по поводу ее персоны особые предложения и пожелания, то они вполне могут их высказывать, поскольку, по ее словам, это и является проявлением демократии. Остальные же также имеют право пойти на ее концерт.

"Пусть каждый остается при своем мнении, но без насилия и штурмов концертных залов, это будет уже в уголовном праве", – пригрозила она.

Знаменитость поделилась, что не так давно отпраздновала свой день рождения. С праздником ее поздравили бойцы и родственники погибших, которым она оказывала помощь.

Ожидается, что концерт Лолиты в Екатеринбурге состоится 27 ноября. Общественники уже направили обращение в местное правительство с просьбой запретить артистке выступать в городе.

Ранее россияне раскритиковали Лолиту Милявскую за исполнение песни Аллы Пугачевой.

Источник: URA.RU
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