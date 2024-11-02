Лолита сравнила свою "отмену" с тюрьмой

Певица эмоционально высказалась о случившемся

Знаменитая российская исполнительница Лолита Милявская сравнила свое положение после громкого скандала с "голой вечеринкой" с жизнью в тюрьме.

Скандал серьезно повлиял на ее карьеру: в нескольких российских регионах концерты оказались под запретом, особенно под Москвой. Знаменитость отдельно порадовалась, что успела спеть для своих фанатов в Минеральных Водах перед тем, как доступ туда тоже оказался закрыт.

Лолите стало настолько тяжело, что она подумывала изменить музыкальный жанр. Ощущение нахождения в тюремном заключении натолкнуло певицу на мысли о том, что пора начать исполнять шансон.

"Будто 7 месяцев на нарах малявы писала", – поделилась переживаниями певица. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

Звезда отметила, что, несмотря на шумиху, она чувствует себя относительно "святой" на фоне скандалов мировых звезд. В качестве примера она упомянула Джей Зи и Пи Дидди, подчеркнув, что ее поступки не столь значительны и не заслуживают пристального внимания.

Лолита продолжает делиться своими мыслями о ситуации с поклонниками, отмечая, что все это – очередной этап в карьере. Несмотря на временные запреты, певица остается востребованной и надеется, что ситуация стабилизируется.

К слову, ранее Лолита выбила себе зуб на концерте.