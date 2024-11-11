Лолита рассказала об особенностях своей "диеты"

Жареная картошка и гамбургер: Лолита раскрыла особенности своей "диеты"
Лолита Милявская. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
В 60 лет звезда выглядит потрясающе

На недавнем светском мероприятии певица Лолита откровенно рассказала, что не собирается худеть к предстоящим сольным концертам, как это делают многие знаменитости. Красотка с юмором рассказала об особенностях своей "диеты" и подчеркнула, что самое главное – вылечить организм.

Звезда уже прошла путь к преобразованию внешности, так что сейчас вопрос похудения не стоит для нее на первом месте. Около трех лет назад Лолита решила заняться своим здоровьем, обратившись к профессиональному эндокринологу, который помог ей изменить не только пищевые привычки, но и образ жизни в целом. Благодаря этому подходу ей удалось сбросить лишние килограммы и укрепить здоровье. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

По словам певицы, именно лечение у специалиста позволяет ей удерживать стабильный вес и чувствовать себя хорошо на протяжении последних лет. Теперь, даже позволив себе фастфуд на ночь, Лолита уверена в своем самочувствии и не боится за фигуру.

"В два часа ночи в аэропорту позволила себе выпить огромный милкшейк и съесть безумно вкусный гамбургер с жареной картошкой", – поделилась знаменитость.

К слову, ранее Лолита сравнила свою "отмену" с тюрьмой. Певица эмоционально высказалась о случившемся.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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