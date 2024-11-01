Алсу рассказала о черном пиаре во время развода с Абрамовым

Алсу заявила о черном пиаре во время развода с Абрамовым
Алсу. Фото: соцсети
Жизнь знаменитости резко изменилась

Популярная российская исполнительница Алсу, недавно официально разорвавшая брак с предпринимателем Яном Абрамовым, прокомментировала внимание общественности к ее личной жизни. Она сделала заявление о черном пиаре во время бракоразводного процесса.

Развод, который состоялся в конце лета 2024 года, сопровождался слухами об изменах Абрамова. Эти сплетни заметно усилили интерес к певице и привлекли к ней новых поклонников, однако сама Алсу выразила негативное отношение к подобным методам привлечения внимания.

"Черный пиар мне не нравится", – сказала певица. Ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

Несмотря на резонанс в СМИ и общественном мнении, Алсу, по ее словам, сохраняет спокойствие и старается не обращать внимания на обсуждения. Певица предпочитает сосредоточиться на творчестве и семье, не вовлекаясь в негативные комментарии и не реагируя на спекуляции вокруг ее личной жизни. Сейчас она активно работает над новыми проектами и посвящает свободное время детям.

После расставания с Абрамовым Алсу продемонстрировала стойкость и уверенность – девушка продолжает двигаться вперед и развиваться в профессиональном плане.

К слову, ранее Алсу рассказала о других приятных сторонах развода. После громкого разрыва исполнительница чувствует себя намного лучше.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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