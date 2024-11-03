Алсу заявила о готовности побриться налысо ради карьеры

Девушка не боится радикальных перемен

Певица Алсу откровенно рассказала о том, на какие перемены готова пойти ради карьеры в шоу-бизнесе. По словам артистки, она не приемлет значительных изменений веса и категорически отказывается от идеи набрать 20 килограммов, даже если этого потребует роль или проект. В своем возрасте звезда предпочитает сохранять комфортную для себя форму и следить за здоровьем.

Однако певица отметила, что более решительно настроена на эксперименты с внешностью, которые не касаются веса. Так, девушка допускает возможность побриться налысо, ведь после этого волосы могут отрастать более здоровыми. Такой шаг она рассматривает как временную смену имиджа, подчеркивая, что готова к радикальным изменениям ради творчества, но в разумных пределах.