Алсу рассказала о приятных сторонах развода

Алсу заявила о приятных сторонах развода
Алсу. Фото: АГН "Москва"
После громкого разрыва исполнительница чувствует себя намного лучше

Популярная российская исполнительница Алсу поделилась с поклонниками позитивными изменениями в своей жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

По словам артистки, расставание позволило ей сосредоточиться на собственных интересах и вновь обрести баланс между личной жизнью и карьерой. Звезда отметила, что теперь у нее появилось больше времени для творчества и сил, чтобы заниматься музыкой, что раньше было сложнее из-за напряженного графика и семейных обязанностей.

Певица призналась, что данный этап жизни открыл для нее новые возможности, и она чувствует себя обновленной. Возвращение к активной музыкальной деятельности стало для нее важным шагом, и звезда планирует радовать поклонников новыми проектами. Теперь, когда у нее больше времени для самореализации, она готова уделять больше внимания своей карьере.

Источник: Telegram-канал Super ✓ Надежный источник

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