Алсу рассказала, как отметила развод с Абрамовым

Алсу рассказала, как отметила развод с Абрамовым
Алсу. Фото: t.me/alsouofficial
Девушка рада, что тяжелые отношения завершились

Знаменитая российская исполнительница Алсу поделилась подробностями о том, как провела время после развода с предпринимателем Яном Абрамовым. По словам артистки, завершение отношений она отметила не традиционным походом к стилисту или радикальными переменами во внешности, а более душевным и расслабляющим способом.

Девушка рассказала, что решила сходить в караоке и исполнить любимые песни. Она призналась, что пение для нее всегда было способом выплеснуть эмоции и восстановить внутреннюю гармонию.

Помимо музыкального вечера, певица посвятила время уходу за внешним видом и заботе о себе. Красотка отправилась в путешествие, выбрав место, где смогла по-настоящему расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Также она записалась на массаж и несколько бьюти-процедур, которые помогли ей почувствовать себя обновленной.

Развод стал новым этапом в жизни артистки, однако она подчеркивает, что переживает его с благодарностью за прошлый опыт и позитивным настроем на будущее. Алсу не планирует останавливаться на достигнутом, обещая радовать поклонников новыми треками и сохранять оптимизм в любых ситуациях.

Источник: Telegram-канал Super ✓ Надежный источник

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